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    Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Астане, Алматы и еще двух городах страны

    28 Июля 2023, 07:19

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Благоприятные метеорологические условия 28 июля ожидаются в большинстве городов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП. «Казгидромет».

    По информации синоптиков, неблагоприятные метеоусловия будут Алматы, Актобе, ночью Атырау, Астана.

    Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

    Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Астана Алматы Актюбинская область Атырауская область Экология Погода
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