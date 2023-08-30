Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 467.29 eur/kzt 498.22

    rub/kzt 4.84 cny/kzt 64.21
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экология

    Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Алматы

    30 Августа 2023, 03:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По данным бюллетеня НМУ, 30 августа в городе Алматы, ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    Метеорологические условия в мегаполисе будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.

    Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха). Согласно данному прогнозу, в среду на большей части Казахстана ожидаются сильные дожди с грозами.

    При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

    - сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

    - людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе необходимые лекарственные препараты;

    - ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Алматы Экология Погода
    Новости по теме
    Новости по теме
    Насколько готов к отопительному сезону Алматы
    Нью-Йоркская академия киноискусств и Алматы Менеджмент университет договорились сотрудничать в сфере образовательных программ
    Разыскиваемого в России уголовника задержали в Алматы
    Неблагоприятные метеоусловия будут в пяти городах РК
    Популярное
    1 Возводить бизнес-центр запретили компании в Таразе
    2 Автомобили тонут в Семее
    3 Минтуризма и спорта прокомментировало пропажу руководителя федерации ММА
    4 Елену Рыбакину лишат позиции в рейтинге WTA
    5 Фермеры ЗКО предлагают ограждать поля сеткой для защиты от сайгаков