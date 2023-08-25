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Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Алматы

Автор:  
Ринат Дусумов
25 Августа 2023, 05:45
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Алматы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Благоприятные метеорологические условия 25 августа ожидаются в большинстве городов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

По информации синоптиков, неблагоприятные метеоусловия будут в городе Алматы.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).


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