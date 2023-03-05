Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 444.45 eur/kzt 476.27

    rub/kzt 5.56 cny/kzt 62.81
Прогноз погоды
Астана+35+37℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экология

    Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Алматы

    5 Марта 2023, 03:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Благоприятные метеорологические условия ожидаются 5 марта в большинстве городов Казахстана, передает МИА «Казинформ».

    По информации РГП «Казгидромет», неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городе Алматы.

    Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

    Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Алматы Экология Погода
    Новости по теме
    Новости по теме
    Когда отступит жара в СКО
    Об усилении экономического давления на угольную отрасль страны заявила Зульфия Сулейменова
    Касым-Жомарт Токаев предложил провести в Казахстане Региональный климатический саммит
    Более 600 млрд долларов нужно Казахстану для достижения углеродной нейтральности
    Популярное
    1 В селах Карагандинской области отремонтируют дороги
    2 Вооруженный кортеж, дворец и миллиардеры: Как прошла свадьба принца Иордании
    3 Выпускники школ устроили экстремальную езду по Атырау
    4 Скончался еще один пострадавший в аварии педагог из Уральска
    5 Лионель Месси покидает ПСЖ