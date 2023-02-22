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    Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Алматы

    22 Февраля 2023, 05:19

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По прогнозам синоптиков, 22 февраля неблагоприятные метеорологические условия ожидаются только в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

    Метеорологические условия в Алматы будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.

    Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха). Согласно данному прогнозу, 22 февраля в большинстве городов Казахстана прогнозируют дождь и снег.

    При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

    - сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

    - людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты;

    - ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

    Ранее сообщалось, что в 12 регионах Казахстана объявили штормовое предупреждение.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Алматы Экология Казгидромет Погода
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