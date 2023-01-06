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    Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Алматы

    6 Января 2023, 06:24

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 6 января в большинстве городов республики ожидаются благоприятные метеорологические условия, передает МИА «Казинформ».

    По информации РГП «Казгидромет», неблагоприятные метеорологические условия ожидаются только в городе Алматы.

    Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

    Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

    Как сообщалось, в Казахстане 6 января ожидаются осадки, усиление ветра, гололед, метель и туман.
    Алматы Экология Погода
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