Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экология

Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Алматы

6 Января 2023, 06:24
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Алматы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 6 января в большинстве городов республики ожидаются благоприятные метеорологические условия, передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», неблагоприятные метеорологические условия ожидаются только в городе Алматы.

Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Как сообщалось, в Казахстане 6 января ожидаются осадки, усиление ветра, гололед, метель и туман.


Новости по теме
Похолодание до 20 градусов: атырауских водителей авто призывают помнить о безопасности
Заблудившуюся в буран семью спасли в Абайской области
Резкое похолодание ожидается на севере и западе Казахстана
Теги:
Читайте также
Заблудившуюся в буран семью спасли в Абайской области
Похолодание до 20 градусов: атырауских водителей авто призывают помнить о безопасности
Резкое похолодание ожидается на севере и западе Казахстана
Выехавших на трассу возле Балхаша вопреки запрету водителей установили полицейские
Дороги закрыли в курортном районе СКО
Еще в двух областях Казахстана ограничено движение для грузовиков и автобусов
Казахстанских полицейских проверят на добропорядочность
1212 человек спасли на этой неделе из снежного заноса – МВД
Новости партнеров
Популярное
1 Касым-Жомарт Токаев поздравил православных граждан с Рождеством Христовым
2 23 участка автодорог закрыли для транспорта в пяти областях Казахстана
3 Какие новые объекты здравоохранения и образования появятся в Карагандинской области в 2023 году
4 Эмомали Рахмон поздравил Президента РК с 30-летием установления дипломатических отношений с Таджикистаном
5 Неблагоприятные метеоусловия прогнозируют лишь в Алматы

Лента новостей