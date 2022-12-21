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Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Алматы

21 Декабря 2022, 04:03
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Алматы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Метеорологические условия 21 декабря в Алматы будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. Предупреждение первой, второй и третьей степени неблагоприятных метеоусловий (НМУ) отсутствует, передает МИА со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.

Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

- сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

- людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе необходимые лекарственные препараты;

- ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

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