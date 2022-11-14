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Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Алматы

14 Ноября 2022, 06:30
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Алматы
14 Ноября 2022, 06:30

Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Алматы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 14 ноября метеоусловия будут благоприятными в большинстве городов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Повышенный уровень загрязнения воздуха ожидается лишь в городе Алматы.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха). Согласно данному прогнозу, во вторник на большей части Казахстана ожидается неустойчивая погода.

При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

- сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

- людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе необходимые лекарственные препараты;

- ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.


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