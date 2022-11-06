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    Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Алматы

    6 Ноября 2022, 05:17

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По прогнозам синоптиков, 6 ноября неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Алматы. В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

    Сутки 6 ноября, ночью 7 ноября метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города. Ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха.

    Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

    Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

    При неблагоприятных метеоусловиях гражданам рекомендуется:

    - сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

    - людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе, необходимо иметь при себе лекарственные препараты;

    - ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

    Ранее сообщалось, что дождь и снег ожидаются на юге и западе Казахстана 6 ноября.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Алматы Экология Казгидромет Погода Природа
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