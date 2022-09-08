Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Алматы в ближайшие сутки ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».
По прогнозам синоптиков, 8 сентября 2022 года неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Алматы. Метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города.
Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.
Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
Синоптики рекомендуют населению при неблагоприятных метеоусловиях:
- сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;
- людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты;
- ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.
Ранее сообщалось, что 8 сентября на севере и востоке Казахстана ожидается похолодание.