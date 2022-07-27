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Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Алматы
27 Июля 2022 05:29

Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

По прогнозам синоптиков, 27 июля неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городе Алматы.

По городу ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Ранее сообщалось, что дожди и грозы пройдут в большинстве городов Казахстана 27 июля.

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