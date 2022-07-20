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    Неблагоприятные  метеоусловия ожидаются в Алматы

    20 Июля 2022, 06:23

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Благоприятные метеорологические условия ожидаются 20 июля в большинстве городов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    По информации синоптиков, неблагоприятные метеоусловия будут лишь в городе Алматы . Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).


    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Экология Казгидромет Погода Алматы
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