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Неблагоприятные  метеоусловия ожидаются в Алматы
20 Июля 2022 06:23

Неблагоприятные  метеоусловия ожидаются в Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Благоприятные метеорологические условия ожидаются 20 июля в большинстве городов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

По информации синоптиков, неблагоприятные метеоусловия будут лишь в городе Алматы . Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).



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Автор:
Корреспондент

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