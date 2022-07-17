Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Алматы
17 Июля 2022 06:17

Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По прогнозу синоптиков,17 июля в большинстве городов Казахстана будут благоприятные метеоусловия. Об этом передает МИА «Казинформ».

17 июля неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городе Алматы.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).



Новости по теме
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются 16 июля в Алматы
Более 60 тыс. тонн вредных веществ попало в атмосферу в СКО
Неблагоприятные метеоусловия 14 июля ожидаются в Нур-Султане и Петропавловске
Автор:
Корреспондент

facebook.com
Читайте также
Дожди и жару прогнозируют синоптики 17 июля в Казахстане
Штормовое предупреждение объявлено в 14 регионах РК
Дожди ожидаются на севере и северо-западе Казахстана 16 июля
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются 16 июля в Алматы
Штормовое предупреждение объявлено в Нур-Султане и 10 регионах Казахстана
Проект реализован лишь на 60% - глава Минэкологии РК о банке данных минеральных ресурсов
Причины выбросов на химзаводе выясняют в Таразе
Южный циклон принесет в Казахстан дожди
Популярное
1 Коронавирусом заболели 1470 человек в Казахстане
2 Сильная жара ожидается в Алматы
3 Семнадцать пациентов с КВИ находятся в тяжелом состоянии – Минздрав
4 Выброшенного новорожденного обнаружили в коробке в Караганде
5 Восемь человек погибли в ДТП в Карагандинской области

Лента новостей

Архив