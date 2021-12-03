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Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Алматы
3 Декабря 2021 03:00
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Третьего декабря неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городе Алматы, передает МИА «Казинформ».
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При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
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