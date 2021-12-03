+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 3 °С
Алматы: 8 °С
USD 431.07 EUR 485.51
RUB 5.69 CNY 67.47
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Алматы

3 Декабря 2021 03:00
Поделиться:
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Третьего декабря неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городе Алматы, передает МИА «Казинформ».

Новости по теме
Осадки прогнозируют 3 декабря в Казахстане
Метель, гололед, туман: штормовое предупреждение объявлено в 8 регионах На 30 см промерзли малые реки в СКО В СКО высота снега близка к среднемноголетним значениям
Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.
При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).


Подписывайтесь на наш канал:

#Алматы   #Экология   #Казгидромет   #Погода  
Поделиться:

Автор:

Гульмира Байзакова

Новости по теме
Осадки прогнозируют 3 декабря в Казахстане
Метель, гололед, туман: штормовое предупреждение объявлено в 8 регионах
На 30 см промерзли малые реки в СКО
В СКО высота снега близка к среднемноголетним значениям
Популярное
1 Не нужно паниковать из-за омикрон-штамма - Алмаз Шарман
2 Когда запустят новые станции метро в Алматы
3 Вор в женской одежде украл из дома алматинцев бриллианты на 4 млн тенге
4 Девушка совершила самоубийство в Алматы
5 Содержательницу притона задержали в Нур-Султане
6 753 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
Читайте также
Между Казахстаном и Кувейтом открылось прямое авиасообщение
Редкую краснокнижный миногу выловили в Атырауской области
Не нужно паниковать из-за омикрон-штамма - Алмаз Шарман
Когда запустят новые станции метро в Алматы
Вор в женской одежде украл из дома алматинцев бриллианты на 4 млн тенге
Девушка совершила самоубийство в Алматы
Содержательницу притона задержали в Нур-Султане
753 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн

Архив