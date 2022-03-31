Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Алматы и Шымкенте

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в двух городах Казахстана 31 марта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

По прогнозам синоптиков, 31 марта 2022 года неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Алматы и Шымкент.

Напомним, неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Как сообщалось ранее, туман накроет 31 марта большинство регионов Казахстана, в пяти регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение.



