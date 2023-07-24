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    Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Алматы и Актобе

    24 Июля 2023, 06:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – По прогнозам синоптиков, 24 июля неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Алматы и Актобе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

    Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха). Согласно данному прогнозу, 24 июля в большинстве городов Казахстана ожидаются дожди с грозами и повышение температуры воздуха до 35-43 градусов.

    При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется: сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

    Напомним, синоптики объявили 24 июля во всех регионах республики штормовое предупреждение.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Алматы Экология Казгидромет Погода Актобе
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