Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Алматы и Актобе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По прогнозам синоптиков, 20 марта неблагоприятные метеорологические условия ожидаются Алматы и Актобе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

Метеорологические условия в этих городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха). Согласно данному прогнозу, 20 марта на большей части Казахстана ожидаются, с прохождением атмосферных фронтальных разделов на востоке, юге, в центре, и юго-востоке республики неустойчивый характер погоды, на востоке, в центре - снег, низовая метель, на юге, юго-востоке осадки (дождь, снег). По республике сохраняются туман, усиление ветра, на западе страны – пыльная буря.

При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

- сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

- людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты;

- ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

В 11 областях, Астане и Шымкенте 20 марта объявлено штормовое предупреждение.