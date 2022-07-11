11 Июля 2022 06:30

Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Алматы и Актобе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ –В двух городах Казахстана 11 июля ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

В понедельник неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Алматы и Актобе.

Метеорологические условия в данных городах будут способствовать накоплению вредных веществ в атмосфере города. В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия. Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении неблагоприятных метеоусловий возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Ранее сообщалось о штормовом предупреждении, объявленном в 11 регионах Казахстана.