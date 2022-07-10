Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Алматы, Актобе и Петропавловске

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В этих городах ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

10 июля неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Алматы, Актобе и Петропавловск.

Метеорологические условия в данных городах будут способствовать накоплению вредных веществ в атмосфере города. В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия. Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении неблагоприятные метеоусловия возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Ранее сообщалось, что в большинстве городов Казахстана 10 июля ожидаются дожди и грозы.



