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    • Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Алматы, Актобе и Атырау

    11 Августа 2022 06:23

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В большинстве городов Казахстана 11 августа ожидаются благоприятные метеоусловия, передает МИА «Казинформ».

    По информации РГП «Казгидромет», неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в трех городах: Алматы, Актобе и Атырау.

    Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

    При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

    Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    #Алматы #Экология #Казгидромет #Актобе #Атырау #Погода Актобе #Погода Алматы #Погода Атырау
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