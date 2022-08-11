11 Августа 2022 06:23

Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Алматы, Актобе и Атырау

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В большинстве городов Казахстана 11 августа ожидаются благоприятные метеоусловия, передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в трех городах: Алматы, Актобе и Атырау.

Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).