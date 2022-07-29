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Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Алматы 29 июля
29 Июля 2022 04:30

Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Алматы 29 июля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Благоприятные метеорологические условия 29 июля ожидаются в большинстве городов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Согласно прогнозу, 29 июля неблагоприятные метеоусловия будут только в Алматы.

Метеорологические условия в мегаполисе будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. Предупреждение первой, второй или третьей степени неблагоприятных метеоусловий (НМУ) отсутствует.

В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.

Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Ранее сообщалось, что в пятницу в Казахстане ожидаются дожди и сильный ветер.


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