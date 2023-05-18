Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Алматы 18 мая

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 18 мая 2023 года по Казахстану в городе Алматы ожидаются неблагоприятные метеорологические условия воздуха, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Сутки 18 мая, ночью 19 мая метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере мегаполиса. В целом по Алматы ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха. Предупреждение 1, 2, 3 степени НМУ отсутствует.

В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.

Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

- сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

- людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе необходимые лекарственные препараты;

- ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.



