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    Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Актобе

    16 Марта 2023, 05:21

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – По прогнозам синоптиков, 16 марта неблагоприятные метеорологические условия ожидаются лишь в Актобе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

    Метеорологические условия в Актобе будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.

    Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха). Согласно данному прогнозу, 16 марта на большей части Казахстана прогнозируют туман и ветер.

    При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

    - сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

    - людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты;

    - ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

    Ранее сообщалось, что 16-18 марта на востоке и юго-востоке страны ожидаются сильные осадки.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Актюбинская область Экология Регионы Погода Актобе
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