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31 Июля 2022 06:30

Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Актобе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Благоприятные метеорологические условия 31 июля ожидаются в большинстве городов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

Согласно прогнозу, 31 июля неблагоприятные метеоусловия будут только в Актобе. Метеорологические условия в этом городе будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. Предупреждение первой, второй или третьей степени неблагоприятных метеоусловий (НМУ) отсутствует.

В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.

Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха). Ранее сообщалось, что в воскресенье в Казахстане ожидаются дожди и грозы.


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