Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Актобе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ –В большинстве городов Казахстана 12 июля ожидаются благоприятные метеорологические условия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

Во вторник неблагоприятные метеорологические условия, по данным синоптиков, ожидаются лишь в Актобе. Метеоусловия в этом городе будут способствовать накоплению вредных веществ в атмосфере.

Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении неблагоприятных метеоусловий возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Ранее сообщалось о штормовом предупреждении, объявленном в Нур-Султане и девяти областях РК.