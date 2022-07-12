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    Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Актобе

    12 Июля 2022, 06:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ –В большинстве городов Казахстана 12 июля ожидаются благоприятные метеорологические условия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

    Во вторник неблагоприятные метеорологические условия, по данным синоптиков, ожидаются лишь в Актобе. Метеоусловия в этом городе будут способствовать накоплению вредных веществ в атмосфере.

    Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении неблагоприятных метеоусловий возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

    Ранее сообщалось о штормовом предупреждении, объявленном в Нур-Султане и девяти областях РК.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Экология Погода Погода Актобе
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