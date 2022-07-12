Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Актобе
12 Июля 2022 06:30

Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Актобе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ –В большинстве городов Казахстана 12 июля ожидаются благоприятные метеорологические условия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

Во вторник неблагоприятные метеорологические условия, по данным синоптиков, ожидаются лишь в Актобе. Метеоусловия в этом городе будут способствовать накоплению вредных веществ в атмосфере.

Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении неблагоприятных метеоусловий возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Ранее сообщалось о штормовом предупреждении, объявленном в Нур-Султане и девяти областях РК.


Новости по теме
Сильная жара на западе и ливни в центре Казахстана ожидаются 12 июля
Выбросы на химзаводе в Таразе: зафиксировано превышение в воздухе фтористого водорода
Рабочая группа выясняет причины выбросов на химзаводе в Таразе
Читайте также
Сильная жара на западе и ливни в центре Казахстана ожидаются 12 июля
Выбросы на химзаводе в Таразе: зафиксировано превышение в воздухе фтористого водорода
Рабочая группа выясняет причины выбросов на химзаводе в Таразе
Повышенный уровень пыли, диоксида азота и сероводорода в воздухе зафиксировали в Таразе
Едкий дым окутал Тараз - причины выбросов выясняют на химзаводе
Штормовое предупреждение объявлено в Нур-Султане и девяти областях РК
Как в Костанае решат проблему с системой водоотведения
Сильные дожди с грозами ожидаются в Казахстане 12 - 14 июля
Популярное
1 Снижение пенсионного возраста приведет к сокращению выплат – Премьер РК
2 Водитель насмерть сбила пешехода и скрылась с места ДТП в Актюбинской области
3 Пятеро иностранцев выдворены за пределы страны в ВКО
4 Премьеры и фестивали в 55-м сезоне Жамбылского русского драматического театра
5 Президент РК подписал указ о назначении выборов депутатов Сената от новых областей

Лента новостей

Архив