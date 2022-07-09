Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Актобе и Петропавловске

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В этих городах ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

9 июля неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Актобе и Петропавловск.

Метеорологические условия в данных городах будут способствовать накоплению веществ в атмосфере города.

В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.

Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Ранее сообщалось, что в большинстве городов Казахстана 9 июля ожидается жаркая погода.