Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 477.98 eur/kzt 488.93

    rub/kzt 7.93 cny/kzt 70.82
Прогноз погоды
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 15 °С
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз

    • Неблагоприятные  метеоусловия ожидаются в Актобе и Костанае

    9 Августа 2022 02:22

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Благоприятные метеорологические условия 9 августа ожидаются в большинстве городов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    По информации синоптиков, неблагоприятные метеоусловия будут в Актобе и Костанае.

    Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

    Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

    Автор:

    Ринат Дусумов

    #Актюбинская область #Костанайская область #Погода #Погода Актобе #Погода Костаная
    Новости по теме
    Новости по теме
    Дожди ожидаются в Казахстане 9 августа
    Селевые потоки затопили дорогу и два моста на Иссык-Куле
    Astana IT University о затопленной аудитории: Не предназначена для обучения
    Штормовое предупреждение объявлено в 11 регионах Казахстана
    Популярное
    1 Воспитатель из костанайского детсада стала одной из лучших в стране
    2 Вертолет подключили к поискам пропавшей пятилетней девочки в Костанайской области
    3 Юная казахстанка сотворила сенсацию на международном турнире по теннису
    4 Землетрясение произошло в 277 км от Алматы
    5 1373 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки