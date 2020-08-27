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Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Актобе и Атырау
27 Августа 2020 05:36
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 27 августа в городах Актобе и Атырау ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха. Об этом передает МИА «Казинформ».
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