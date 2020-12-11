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    Неблагоприятные  метеоусловия ожидаются в Актобе, Балхаше и Шымкенте

    11 Декабря 2020, 02:12

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Благоприятные метеорологические условия 11 декабря ожидаются в большинстве городов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    По информации синоптиков, неблагоприятные метеоусловия будут в Актобе, Балхаше и Шымкенте.

    Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

    Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Актюбинская область Карагандинская область Шымкент Погода
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