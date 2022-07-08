Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Актобе 8 июля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Актобе ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

Неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городе Актобе.

8 июля, ночью 9 июля метеорологические условия будут способствовать накоплению веществ в атмосфере города.

В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.

Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Ранее сообщалось, что в большинстве городов Казахстана 8 июля объявлено штормовое предупреждение. В нескольких регионах ожидаются ветер, дождь, гроза.