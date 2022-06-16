Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Актобе 16 июня.

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По городу ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

По прогнозам синоптиков, 16 июня, ночью 17 июня 2022 года метеорологические условия будут способствовать накоплению веществ в атмосфере города.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Ранее сообщалось, что грозу и дождь прогнозируют в некоторых городах Казахстана 16 июня.



