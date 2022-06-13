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    Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Актобе 13 июня

    13 Июня 2022, 05:12

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В городе ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

    По прогнозам синоптиков, неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городе Актобе.

    13 июня, ночью 14 июня метеорологические условия будут способствовать накоплению веществ в атмосфере города.

    Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

    Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

    Ранее сообщалось, что на большей части территории Казахстана 13 июня ожидаются дожди и грозы.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Актюбинская область Экология Казгидромет Регионы Погода Природа
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