Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+17+19℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экология

    Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Актау

    19 Мая 2023, 04:05

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 19 мая в городе Актау ожидаются неблагоприятные метеорологические условия воздуха, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    Метеорологические условия в Актау будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.

    Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха). Согласно данному прогнозу, в пятницу на большей части Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды.

    При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

    - сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

    - людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе необходимые лекарственные препараты;

    - ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Экология Казгидромет Погода Актау
    Новости по теме
    Новости по теме
    Неустойчивая погода сохранится на большей части Казахстана 19 мая
    Шесть новых полигонов для утилизации мусора планируют построить в Карагандинской области
    Шторм прогнозируют 19 мая на большей части Казахстана
    Названы основные загрязнители воздуха в Актюбинской области
    Популярное
    1 Ряд сел переименуют в Акмолинской области
    2 Депутата районного маслихата взяли под стражу в Актюбинской области
    3 Сколько заработала Елена Рыбакина после сенсации и выхода в полуфинал турнира в Риме
    4 Какое место в группе занимает Казахстан после четырех матчей на ЧМ-2023 по хоккею
    5 Четверо детей, в том числе младенец, найдены живыми в джунглях через 17 дней после авиакатастрофы в Колумбии
    Новости партнеров