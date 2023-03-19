Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Актау

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По прогнозам синоптиков, 19 марта неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Актау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

Метеорологические условия в этом городе будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха). Согласно данному прогнозу, 19 марта на большей части Казахстана ожидаются осадки в виде дождя и снега.

При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

- сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

- людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты;

- ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

В семи областях и в Алматы 19 марта объявлено штормовое предупреждение.