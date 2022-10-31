Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.01 eur/kzt 474.44

    rub/kzt 7.67 cny/kzt 64.81
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экология

    Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Актау

    31 Октября 2022, 06:25

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Благоприятными будут метеоусловия в большинстве городов республики 31 октября, передает МИА «Казинформ».

    По информации РГП «Казгидромет», неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городе Актау.

    Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

    Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

    Как сообщалось, на большей части РК 31 октября под влиянием атмосферных фронтов ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут осадки в виде дождя и снега.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Экология Мангистауская область Погода Актау
    Новости по теме
    Новости по теме
    Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана
    Снегопад в Алматы: 136 ДТП произошло за сутки
    Последствия снегопада устраняют в Алматы
    Неблагоприятные метеоусловия 17 ноября ожидаются в Астане и Шымкенте
    Популярное
    1 Четыре солнца, или гало над Байконуром
    2 Грузовые вагоны сошли с рельсов под Карагандой
    3 Казахстанка Мария Лукьянова завоевала золотую медаль на турнире по настольному теннису
    4 Вынесший из огня людей столичный пожарный находится в тяжелом состоянии
    5 КНБ задержал преступную группу, планировавшую массовые беспорядки 20 ноября
    Новости партнеров