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Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Актау

31 Октября 2022, 06:25
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Актау
31 Октября 2022, 06:25

Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Актау

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Благоприятными будут метеоусловия в большинстве городов республики 31 октября, передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городе Актау.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Как сообщалось, на большей части РК 31 октября под влиянием атмосферных фронтов ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут осадки в виде дождя и снега.


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