Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в 9 городах Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 24 марта 2023 года неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Караганда, Темиртау, Усть-Каменогорск, Семей, Риддер, Актобе, Шымкент, Астана и Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

Метеорологические условия в данных городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха). Согласно данному прогнозу, в пятницу практически на всей территории РК под влиянием отрога антициклона будет ясная погода без осадков.

При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

- сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

- людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе необходимые лекарственные препараты;

- ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Как сообщалось ранее, на больше части Казахстана 24 марта объявлено штормовое предупреждение. Синоптики предупредили жителей Актюбинской и Карагандинской областей о возможных подъемах уровня воды на реках и разливах с 24 по 26 марта, а также жителей Костанайской и Улытауской областей - в период с 23-25 марта.



