Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в 9 городах Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Неблагоприятные метеоусловия ожидаются 24 сентября в 9 городах Казахстана, передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Астана, Актобе, Петропавловск, Шымкент, Кокшетау, Костанай, Усть-Каменогорск, Риддер и Семей (2-й степени). Метеорологические условия в этих городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.

Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Ранее сообщалось, что в субботу, 24 сентября, на большей территории Казахстана ожидается п огода без осадков с усилением ветра.



