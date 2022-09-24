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Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в 9 городах Казахстана

Автор:  
Гульмира Байзакова
24 Сентября 2022, 06:27
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в 9 городах Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Неблагоприятные метеоусловия ожидаются 24 сентября в 9 городах Казахстана, передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Астана, Актобе, Петропавловск, Шымкент, Кокшетау, Костанай, Усть-Каменогорск, Риддер и Семей (2-й степени). Метеорологические условия в этих городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.

Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Ранее сообщалось, что в субботу, 24 сентября, на большей территории Казахстана ожидается п огода без осадков с усилением ветра.


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