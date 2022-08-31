Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в 8 городах РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В большинстве городов республики ожидаются благоприятные метеоусловия, передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», 31 августа неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Актобе, Атырау, Усть-Каменогорск (1-й степени), Семей (1-й степени) и Риддер (1-й степени).

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).



