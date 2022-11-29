Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экология

Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в 8 городах Казахстана

29 Ноября 2022, 04:11
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в 8 городах Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 29 ноября неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Астана, Алматы, Кокшетау, Павлодар, Петропавловск, Риддер, Семей и Усть-Каменогорск, передает МИА «Казинформ».

Метеорологические условия в данных городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. В Риддере, Семее и Усть-Каменогорске объявлено предупреждение второй степени. В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха). Согласно данному прогнозу, во вторник на большей части Казахстана сохранится морозная погода.

При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

- сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

- людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе необходимые лекарственные препараты;

- ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.


Теги:
Новости по теме
Морозы сохранятся на большей части Казахстана
Трассу Тараз – Шымкент закрыли из-за сильного гололеда
О шторме предупредили жителей 8 регионов Казахстана
Читайте также
Морозы сохранятся на большей части Казахстана
29 ноября учащиеся школ и 1, 2 курсов колледжей Абайской области переходят на дистанционку
Трассу Тараз – Шымкент закрыли из-за сильного гололеда
Почти тысячу сайгачьих рогов изъяли у браконьеров на окраине Конаева
Морозы до 43 градусов сохранятся на востоке Казахстана
Движение ограничили для дизельных и пассажирских автобусов на дорогах в ВКО и Абайской  области
МЧС РК: 45 человек были спасены из снежных заносов за минувшие сутки по республике
Застрявшим на трассе сорока пассажирам автобуса помогли в Урджарском районе
Новости партнеров
Популярное
1 Ермек Сагимбаев назначен председателем КНБ РК
2 Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным
3 Айбек Дадебаев назначен Управляющим делами Президента РК
4 Житель Темиртау осужден за пропаганду терроризма – КНБ РК
5 Марат Омаров назначен председателем Агентства по защите и развитию конкуренции

Лента новостей