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Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в 4 городах Казахстана

Автор:  
Жанара Мухамедиярова
11 Февраля 2023, 06:30
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в 4 городах Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – По прогнозам синоптиков, 11 февраля в Костанае, Атырау, Алматы и Астане ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

Метеорологические условия в этих городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.

Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха). Согласно данному прогнозу, 11 февраля в регионах Казахстана ожидается снег с метелью, на юге республики сильные осадки в виде дождя и снега.

При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

- сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

- людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты;

- ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Ранее сообщалось, что штормовое предупреждение объявлено 11 февраля в 9 областях Казахстана.


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