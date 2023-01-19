Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.29 eur/kzt 501.21

    rub/kzt 6.87 cny/kzt 68.83
Прогноз погоды
Астана-13-15℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Здравоохранение

    Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в 13 городаx Казахстана

    19 Января 2023, 06:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Неблагоприятные метеорологические условия 19 января ожидаются в городах Костанай, Караганда, Кокшетау, Жезказган, Балхаш, Темиртау, Усть-Каменогорск, Семей, Риддер, Актобе, Астана, Алматы и Шымкент, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

    По информации РГП «Казгидромет», неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Костанай, Караганда, Кокшетау, Жезказган, Балхаш, Темиртау, Усть-Каменогорск, Семей, Риддер, Актобе, Астана, Алматы и Шымкент.

    Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

    Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

    При неблагоприятных метеоусловиях гражданам рекомендуется:

    сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

    людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе, необходимо иметь при себе лекарственные препараты;

    ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Минздрав РК Здравоохранение
    Новости по теме
    Новости по теме
    Информацию о 18 смертях от препарата «Цефтриаксон» опровергли в Минздраве РК
    Инновации в эстетической хирургии применяют акмолинские врачи
    В стационарах лечатся от коронавируса 220 казахстанцев
    В два раза снизилось количество заболевших КВИ за сутки
    Популярное
    1 Мейрам Кожухов назначен акимом Караганды
    2 Сабит Оспанов назначен акимом Абайского района Карагандинской области
    3 Николай Дычко назначен акимом Павлодарского района
    4 Еркежан Кунтуган назначена директором телеканала Jibek Joly
    5 Руслан Кенжебеков назначен акимом Актогайского района Карагандинской области
    Новости партнеров