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    Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в 13 городах Казахстана

    26 Марта 2023, 02:22

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Благоприятные метеорологические условия 26 марта ожидаются в большинстве городов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    По информации синоптиков, неблагоприятные метеоусловия будут в городах Астана, Алматы, Шымкент, Актау, Актобе, Атырау, Балхаш, Жезказган, Караганда, Риддер, Семей, Темиртау и Усть-Каменогорск.

    Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

    Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Казгидромет Погода
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