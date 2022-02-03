Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в 12 городах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в 12 городах Казахстана 3 февраля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

По информации синоптиков, неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Нур-Султан, Алматы, Атырау, Балхаш, Жезказган, Караганда, Павлодар, Темиртау, Шымкент, Риддер (2 степени), Семей (2 степени) и Усть-Каменогорск (2 степени).

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).



