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    Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в 11 городах Казахстана

    6 Апреля 2023, 03:11

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 6 апреля 2023 года неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Караганда, Жезказган, Темиртау, Усть-Каменогорск, Семей, Риддер, Атырау, Актобе, Актау, Алматы и Астана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    Метеорологические условия в данных городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.

    Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха). Согласно данному прогнозу, в четверг на большей части Казахстана сохранится погода без осадков.

    При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

    - сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

    - людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе необходимые лекарственные препараты;

    - ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

    Ранее сообщалось, что в Атырау из-за горящих на побережье Каспия тростниковых зарослей значительно превышен уровень содержания оксида углерода в воздухе.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Астана Алматы Экология Погода Караганда Актобе Атырау Усть-Каменогорск Актау Семей
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